شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستهدف الصدارة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب «أنفيلد» مباراة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقى ليفربول الإنجليزى ونابولى الإيطالى في العاشرة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول المباراة بقيادة الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى للريدز، وهو يسعى إلى تحقيق الفوز ورد الاعتبار والثأر بعد الهزيمة من الفريق الجنوبى في «سان باولو» بهدف دون رد، وهى الهزيمة الوحيدة التي تلقاها أبناء أنفيلد في موسمه بمختلف البطولات حتى الآن.

يسعى ليفربول إلى ضمان التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أوروبا محتلًا المركز الأول من أجل قرعة أسهل، حيث يحتل الريدز صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يأتى ليفربول في المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وسالزبورج ثالثًا برصيد 4 نقاط، ويحل جينت البلجيكى في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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لا يعانى ليفربول من أي غيابات باستثناء مدافعه جويل ماتيب الذي أوشك على العودة من جديد إلى الملاعب، في الوقت الذي تأكدت فيه مشاركة محمد صلاح رغم جلوسه على دكة البدلاء طوال الـ90 دقيقة في مباراة كريستال بالاس بسبب الإصابة.

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل يتكون من: أليسون في حراسة المرمى، وأمامه آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، لوفرين، أليكساندر آرنولد، جورجينيو فينالدوم، فابينيو، جوردان هندرسون، ساديو مانى، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

على الجانب الآخر، يدخل فريق نابولى المباراة متطلعًا إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل خطف صدارة ترتيب المجموعة، حيث تعد المباراة فرصة جيدة بالنسبة لكارلو أنشيلوتى من أجل استعادة السيطرة على الأمور داخل النادى الجنوبى وكسب ثقة الجمهور والإدارة بعد التراجع الكبير الذي يعيشه الفريق إلى جانب الأزمات التي تتعلق بتمرد اللاعبين، والتى وضعت مستقبل المدرب المخضرم على المحك.

كانت إدارة نابولى مؤخرًا قد وقعت عقوبة على إنسينى نجم الفريق بمبلغ 350 ألف يورو، بسبب قيادة حملة تمرد ضد رئيس النادى خلال الفترة الماضية. ويدخل نابولى اللقاء بتشكيل يتكون من أليكس ميريت في حراسة المرمى، وأمامه كل من فوزى غلام، خاليدو كوليبالى، كوستاس مانولاس، جيوفانى دى لورينزو، لورينزو إنسينى، فابيان رويز، آلان، خوسيه كاييخون، فيرناندو يورينتى، دريس ميرتينس.