شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسعى للعودة إلى الانتصارات أوروبيًا على حساب بوروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق برشلونة الإسبانى نظيره بوروسيا دورتموند الألمانى، على ملعب «كامب نو»، في العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا. ويحتل برشلونة المركز الأول في المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، بينما يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثانى برصيد 7 نقاط، ويأتى إنتر ميلانو ثالثًا بـ4 نقاط.

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ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد النتيجة المُخيِّبة للآمال في الجولة الماضية أمام سلافيا براج التشيكى، والتى انتهت بالتعادل في معقله وأمام جماهيره «كامب نو». ويدخل برشلونة بتشكيل يتكون من تير شتيجن في حراسة المرمى وأمامه كل من أومتيتى، لونجيه، جونيور فيربو، سيرجى روبيرتو، أرثور ميلو، بوسكيتس وفرينكى دى يونج، ليو ميسى، أنطوان جريزمان ولويس سواريز.

على الجانب الآخر، يدخل بوروسيا دورتموند اللقاء منتشيًا للغاية بعد الفوز الأخير على حساب إنتر ميلان في الجولة الماضية من دورى أبطال أوروبا، والذى جاء بعد التأخر، ليقلب الطاولة بفوز مستحق بقيادة النجم المغربى أشرف حكيمى.

ويدخل بوروسيا دورتموند اللقاء بتشكيل يتكون من رومان بوركى في حراسة المرمى، وأمامه كل من أكانجى، ماتس هوميلز، لوكاس بيتشيك، جويريرو، فيتسيل، فايجل، براندت، أشرف حكيمى وجادون سانشو، ماركو رويس.