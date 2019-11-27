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يوفنتوس يفوز على أتلتيكو بهدف نظيف ويحسم التأهل كأول للمجموعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يوفنتوس يفوز على أتلتيكو بهدف نظيف ويحسم التأهل كأول للمجموعة

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

يوفنتوس يفوز على أتلتيكو بهدف نظيف ويحسم التأهل كأول للمجموعة

الخليج 365

حقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزًا على نظيره أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة ، في المباراة التي أقيمت على ملعب ملعب "آليانز ستاديوم".

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جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا، من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

 

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد اليوفي إلى 12 نقطة في الصدارة، ويتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 7 في المركز الثاني، ويحتل باير ليفركوزن المركز الثالث بـ6 نقاط، ويتذيل لوكوموتيف موسكو بـ 3 نقاط.

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