شاختار يجبر السيتي على التعادل الإيجابي بعقر داره

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاختار يجبر السيتي علىالتعادل الإيجابي بعقر داره
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الخليج 365
سقط فريق مانشستر سيتي مجددا بفخ التعادل الإيجابي أمام شاختار الأوكراني بنتيجة هدف لمثله، خلال مباراة الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة لبطولة أبطال أوروبا، حيث المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الاتحاد.
وسجل مانشستر سيتي هدف التقدم خلال الدقيقة ٥٦ من عمر الشوط الثاتي عبر جوندوجان، إلا أن شاختار أبى يخرج من الاتحاد خاسرا كل ليجدد أماله بالصعود بهدف التعادل عن طريق لاعبه مانور سولمون الدقيقة ٦٩.
بهذه النتيجة يضمن السيتي الصعود بشكل رسمي ويرفع رصيده لإحدي عشرة نقطة بصدارة الترتيب، بينما يجدد شاختار أماله بالصعود لدور الستة عشر بوصوله للنقطة السادسة والوصافة المؤقتة للتأهل.
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