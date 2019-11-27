باريس سان جيرمان يقتنص تعادل ثمنياً من ريال مدريد في دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - باريس سان جيرمان يقتنص تعادل ثمنيا من ريال مدريد في دوري الأبطال

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الخليج 365

انتهت منذ قليل أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.



افتتح التسجيل كريم بنزيما في الدقيقة "17" بعدما عادت الكرة من العارضة التي تصدت لتسديدة إيسكو الأرضية.

ويعد هدف كريم بنزيما الأول الذي يستقبله فريق باريس سان جيرمان في دور المجموعات هذا الموسم.

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وفي الدقيقة 44 من الشوط الأول، إحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة باريس سان جيرمان وإعطاء بطاقة حمراء لتيبو كورتوا، إلا أن الحكم عاد للڤار وتم إحتساب خطأ على إدريسا جاي لاعب الفريق الباريسي قبل ركلة الجزاء، وتم إلغاء البطاقة الحمراء التي أشهرت في وجه حارس الفريق الملكي.

ثم أضاف بنزيما الهدف الثاني لمصلحة ريال مدريد من رأسية رائعة بعد عرضية مميزة من البرازيلي مارسيلو في الدقيقة "79".

ونجح باريس سان جيرمان في معادلة النتيحة في 3 دقائق بهدف من كيليان مبابي فث الدقيقة "80" قبل أن يخطف البديل بابلو سارابيا الهدف الثاني "83".

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى النقطة 13 يحتل بها صدارة المجموعة، بينما يرتفع رصيد ريال مدريد إلي 8 نقاط يحتل بها المركز الثاني.