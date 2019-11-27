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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايرن ميونخ يكتسح النجم الأحمر ويقتنص صدارة المجموعة الثانية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الخليج 365
إكتسح نادي بايرن ميونخ مضيفه النجم الأحمر الصربي بسداسية نظيفة في اللقاء الذي أقيم بملعب رايكو ميتيتيش بالعاصمة الصربية بلجراد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.
تقدم جوريتسكا للبافاري في الدقيقة 14، ثم أضاف النجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي أربعة أهداف متتالية في الدقائق 53 من علامة الجزاء و 60 و 64 و 67، وإختتم توليسو مهرجان الأهداف في الدقيقة 87.
بهذة النتيجة يرفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة الخامسة برصيد 15 نقطة محافظاً على صدارة المجموعة، بينما يظل رصيد النجم الأحمر عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.
مثل بايرن ميونخ في المباراة كلاً من:
نوير
بافارد - بواتينج - مارتينيز - دافيز
ألكانتارا - جرويتسكا - توليسو
كومان - ليفاندوفيسكي - كوتينيو.
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