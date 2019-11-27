كهربا ومؤمن زكريا فى صالة ألعاب رياضية...

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جدة - عمرو شويل تواجد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى، برفقة مؤمن زكريا لاعب الأهلى فى أحد صالات الجيم، مع حسين عبد الدايم مدرب أحمال القلعة الحمراء السابق.

ونشر كهربا صورة له مع مؤمن زكريا ومعهما حسين عبد الدايم مدرب أحمال الأهلى السابق عبر استورى الانستجرام الخاص به، دون أن يعلق عليها.

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يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من التهاب حاد في الأعصاب أدى لابتعاده عن الملاعب منذ يناير الماضي، ويتلقى العلاج في ألمانيا وأمريكا خلال الفترة الحالية وسط مساندة كبيرة من النادي الأهلي وجماهيره.

ويتواجد "كهربا" خلال الوقت الحالى بالقاهرة عقب نهاية مشاركته مع المنتخب الوطنى فى مواجهتى كينيا وجزر القمر، وينتظر الضوء الأخضر من مسئولى الأهلى للسفر إلى البرتغال خلال الوقت الحالى من عدمه، وذلك للاتفاق حول إنهاء انضمامه للقلعة الحمراء مع النادى البرتغالى الذى رحل له اللاعب عقب تركه للزمالك فى الصيف دون الحصول على موافقة مسئولى الأبيض.