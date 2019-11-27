شكرا لقرائتكم الأهلي يخسر من الجزيرة فى دورى مرتبط السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى فريق كرة سلة الاهلى هزيمة من الجزيرة فى نصف نهائي دورى المرتبط بنتيجة 72/74 ليصعد الجزيرة لنهائي البطولة . وبذلك يلتقى الجزيرة مع الاتحاد السكندرى فى ن٧ائي البطولة والمنافسة على اللقب . Advertisements ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات مو ع. نهائي الدورى خلال الساعات المقبلة. كان الاتحاد السكندرى وصل إلى نهائي البطولة بعد الخسارة أمام الزمالك لكنه صعد بنتيجة فريق المرتبط.

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