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جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 26 / 11 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة طنطا وسموحة على ستاد طنطا الرياضى ومباراة بيراميدز وأسوان على ستاد الدفاع الجوى ضمن مؤجلات الجولة السادسة .

موعد مباراة طنطا وسموحة



تقام مباراة طنطا وسموحة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاربعاء على ستاد طنطا الرياضى فى مواجهة متكافئة للغاية فى ظل تقارب مستوى الفريقين ، وكان أخر ظهور لكتيبة السيد البدوى فى الدوري قد شهد تعادل سلبياً مع الطلائع وهى نفس النتيجة التى حققها سموحة فى أخر ظهور بالمسابقة أمام بيراميدز.

ويحتل طنطا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 2 وخسر مباراة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل سموحة المركز الحادى عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 2 وخسر مباراة وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لاعبيه بحصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري لاسيما أن الفريق السكندرى يملك نفس الرصيد من النقاط وهو مايصعب المهمة للفريقين بينما يتمسك حسام حسن المدير الفنى لسموحة بالعودة للأسكندرية بالثلاث نقاط لاسيما بعد أن خاض فترة إعداد قوية خلال فترة توقف الدوري.

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موعد مباراة بيراميدز وأسوان



تقام مباراة بيراميدز وأسوان فى تمام الخامسة عصر اليوم الاربعاء على ستاد الدفاع الجوى فى مواجهة تبدو سهلة نظرياً لبيراميدز الذى حقق فوزاً على الانتاج الحربى بثلاثية مقابل هدفين فى أخر ظهور له بالمسابقة بينما خسر تماسيح النيل من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف .

ويحتل بيراميدز صدارة جدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 2 ولم يخسر وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف بينما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف

ومن جانبه طالب الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بإستعادة روح الانتصارات فى المسابقة المحلية للحفاظ على حلم التتويج بالدوري وإستغلال تعثر المنافسين لو حدث مشدداً على ضرورة عدم الاستهانة بفريق أسوان وحصد النقاط الثلاث قبل خوض منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية في المقابل شدد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على لاعبيه ضرورة غلق المساحات أمام مهاجمى بيراميدز لتفادى الاخطاء الدفاعية للخروج بنتيجة إيجايبة من المباراة.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز



من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.