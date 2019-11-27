شكرا لقرائتكم بيكهام يقترب من العودة للأهلي مقابل 5 ملايين جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بيكهام كان على قوة الأهلي قبل موسم من الأن، قبل أن ينضم لدجلة ضمن صفقة شراء الأهلي لمحمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شراء بيكهام، ويحق للأهلي وفقاً لتأكيدات مسئوليه استعادة بيكهام بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته في الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه في كل موسم يتأخر الأهلي في طلبه، في الوقت الذي لن يستطيع أي ناد آخر الدخول في صفقة شرائه إلا في حالة رفض الأهلي التعاقد مع اللاعب.
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