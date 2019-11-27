شكرا لقرائتكم بيكهام يقترب من العودة للأهلي مقابل 5 ملايين جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل أحمد رمضان بيكهام مدافع وادى دجلة دائرة اهتمامات الأهلي للتعاقد معه بغية تدعيم خط دفاع الفريق بعد ظهور اللاعب بمستوى متميز خلال مشاركته مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو المقرر اقامتها يوليو العام القادم.

بيكهام كان على قوة الأهلي قبل موسم من الأن، قبل أن ينضم لدجلة ضمن صفقة شراء الأهلي لمحمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شراء بيكهام، ويحق للأهلي وفقاً لتأكيدات مسئوليه استعادة بيكهام بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته في الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه في كل موسم يتأخر الأهلي في طلبه، في الوقت الذي لن يستطيع أي ناد آخر الدخول في صفقة شرائه إلا في حالة رفض الأهلي التعاقد مع اللاعب.