شكرا لقرائتكم طارق حامد يرد على شائعات التمرد ويرافق الزمالك فى رحلة الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، إنه سيغادر القاهرة مع بعثة فريقه إلي الكونغو والمتجهة في الساعات الأولي من صباح اليوم، استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وكشف طارق حامد لـ"الخليج 365"، عن توجهه لمطار القاهرة للسفر مع بعثة الزمالك التي ستتوجه في البداية إلي إثيوبيا ثم ستقوم باستقلال رحلة أخري للسفر إلي الكونغو.

وشهدت الساعات الماضية أزمة بشأن طارق حامد بعد الخطاب المرسل بشأن تمارضه ثم أكد مصدر مقرب من اللاعب إنه لا يتمارض علي فريقه وإنه مصاب بالفعل وإنه لا يوجد أزمة لديه بشأن سفره مع فريقه وهو ما أكد اللاعب في الوقت الحالي لليوم السابع بأنه توجه للسفر مع البعثة البيضاء.