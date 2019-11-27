أهداف ياسر الشهيرة.. في شباك تونس ومرمى النصر

تحفظ ذاكرة متابعي كرة القدم السعودية الكثير من الأهداف التي سجلها المهاجم ياسر القحطاني في مسيرته التي امتدت قرابة 16 عاماً.

ومن الأهداف التي بقيت في الذاكرة، هدف "القناص" في كأس العالم 2006 عندما هز شباك تونس في الشوط الثاني من مباراة المنتخبين بالمونديال الألماني، وكذلك هدفه الشهير بلقب "البلياردو" عندما سجل هدفاً فردياً رائعاً بمرمى الشباب.

وغير ذلك، يأتِ هدفه بالكعب في شباك النصر، والهدف الذي تلاعب بدفاع الأهلي في وقت متأخر قبل أن يهز الشباك.