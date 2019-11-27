هيليو دوس أنجوس: القحطاني من أفضل لاعبي العالم

أوضح هيليو دوس أنجوس، المدرب السابق للمنتخب السعودي، أنه اختار ياسر القحطاني قائدا للأخضر لأنه كان يقدم مستويات رائعة، ووصفه باللاعب صاحب الامكانات العالية، ورأى أنه يعد من أفضل لاعبي العالم.

وقال في اتصال هاتفي مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: اخترت ياسر القحطاني قائدا للمنتخب بسبب الأداء المميز بالإضافة إلى كونه لاعبا عظيما يليق بقيادة المنتخب السعودي، قدم مستوى فوق العادة وكانت له رؤية كبيرة تضعه بين أفضل لاعبي العالم.

وأضاف: كما توقعت حقق ياسر القحطاني ما توقعته منه وقدم مستويات عالية، أبهرني أيضا بامكاناته.