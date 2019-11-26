شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياكوس يتقدم على رفاق "مورينيو" بفارق هدف في الأبطال والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 خرج فريق أولمبياكوس اليوناني بنصر مؤقت على حساب مضيفه توتنهام الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف خلال مباراة الجولة الخامسة عن دوري المجموعات لبطولة أبطال أوروبا، حيث المباراة التي تقام الآن على ملعب "توتنهام هوتسبير".

وسجل هدفي أولمبياكوس كلا من، يوسف العربي ووروبين سيميدو خلال الدقيقة ٦و١٩، حتى يكتفي أصحاب الأرض توتنهام بقيادة مورينيو بهدف وحيد خلال مجريات الشوط الأول بالدقيقة ٤٥. يذكر أن الديك الإنجليزي بمباراته الثانية تحت قيادة فنية للبرتغالي " مورينيو " ويأمل بمواصلة انتصاراته بعد الفوز خلال بالدوري الإنجليزي الجولة الماضية.

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