حرس الحدود يفوز على المقاصة 2 / 1 بالدوري المصري 

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

حقق نادي حرس الحدود فوزا هاما خارج ارضه أمام نظيره فريق مصر للمقاصة بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء علي ستاد السلام الدولي بمدينة القاهرة.



واستطاع نادي حرس الحدود تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 31 عن طريق عمرو الحلواني، ثم أضاف أحمد شرويدة في الدقيقة 77 الهدف الثاني للحرس، وأحرز النيجيري إديو موسيس هدف المقاصة في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع نادي حرس الحدود رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الخامس بينما تجمد رصيد نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام ميدو عند 7 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.