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شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب بروج يسرق التعادل في الدقائق الأخيرة من جالطة سراي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
حقق كلوب بروج تعادل ثمين أمام نظيره جالطة سراي التركي ، حيث خطف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء .
وافتتح فريق جالطة سراي التركي هدف المباراة الأول عن طريقه لاعبه "أدم بويوك" في شوط المباراة الاول لينتهي الشوط بتقدم الاتراك بهدف نظيف .
وأستأنف حكم اللقاء الشوط الأول الذي كان يخيم عليه الملل والرتم البطئ ولكن نجح فريق كلوب بروج في خطف نفطة ثمينة بعد اضافة هدف التعادل في الدقائق الاخيرة من المباراة لتنتهي المواجهة ١/١ .
ويحتل كلوب بروج المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ، بينما يحتل جالطة سراي المركز الأخير برصيد نقطتين حيث لما يحقق الفريق التركي الهزيل اي فوز .
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