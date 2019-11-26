شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ليفركوزن يقتبس ثلاث نقاط في مباراة سهلة أمام لوكوموتيف موسكو والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 بايرن ليفركوزن حقق بايرن ليفركوزن فوزا سهلا علي نظيره الروسي لوكوموتيف في إطار منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا المجموعة الرابعة من الجولة الخامسة .

Advertisements وسجل بايرن ليفركوزن هدف المباراة الاول في الدقيقة ١١ سجله مدافع لوكوموتيف موسكو اللاعب ريفات بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الاول بالتقدم لصالح بايرن ليفركوزن بهدف نظيف . وأستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني حيث واصل بايرن ليفركوزن الضغط والهجوم علي الخصم ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة ٥٥ في الشوط الثاني سجله المدافع الألماني بيندر لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لبايرن ليفركوزن . ويعتلي بايرن ليفركوزن بهذا الفوز المركز الثالث برصيد ٦ نقاط ، بينما يحتل الفريق الروسي لوكوموتيف موسكو المركز الاخير بثلاث نقاط .

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