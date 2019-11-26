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لهذا السبب فشلت صفقة انتقال ماركو رويس إلى برشلونة

كان ماركو رويس قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة في موسم 2016 / 2017. تقارير صحفية إسبانية كشفت سبب فشل صفقة نجم فريق بوروسيا دورتموند لتعزيز صفوف النادي الكتالوني.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن نادي برشلونة التقى بوكيل أعمال نجم بوروسيا دورتموند ماركو رويس للاتفاق على تفاصيل انتقاله في موسم 2016/ 2 017 إلى صفوف النادي الكتالوني. وذكرت الصحيفة الكتالونية أن هذا اللقاء الذي حضره أيضا والد رويس كان في مطار دوسيلدورف.

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وبحسب مصادر موندو ديبورتيفو، فإن الاتفاق بين مسؤولي برشلونة والنجم الألماني لم يتم بسبب اشتراط رويس الحصول على ضمانة المشاركة في المباريات كأساسي، وهو الأمر الذي لم يتجاوب معه مسؤولو نادي برشلونة، مما أدى برويس إلى رفض العرض الكتالوني. وكان هجوم فريق برشلونة يتشكل آنذاك من الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريس.

بعد رفض رويس للعرض الكتالوني، تعاقد برشلونة مع باكو الكسير مهاجم فالينسيا في صفقة بلغت 30 مليون يورو، قبل أن يشد الرحال لتعزيز صفوف دورتموند عامين بعد ذلك بسبب ملازمته لدكة البدلاء، فيما مدد رويس عقده مع بوروسيا دورتموند في مارس/ آذار الماضي إلى غاية 2023 رغم توصله بعروض عديدة من عدة أندية أوروبية كبيرة.