شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الثقة فى «ميتشو» بعد زلزال إنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الحزن والقلق بين جماهير نادى الزمالك بعد عودة فريق الكرة الأول بالنادى لفصوله الباردة وخسارته غير المتوقعة أمام إنبى بهدفين مقابل هدف فى مباراة الجولة السادسة لبطولة الدورى والتى جمعت بينهما أمس على أرض ملعب استاد السلام، والتى تبعتها ثورة غضب من الجماهير التى صبت جام غضبها على المدير الفنى الصربى ميتشو واللاعبين بعد ظهورهم بمستوى متواضع فى المباراة وتفريطهم فى 3 نقاط سهلة.

وفى أول رد فعل بعد الهزيمة التى وصفها البعض بالزلزال والإنذار المبكر، قرر مجلس الإدارة تجديد الثقة فى الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق ومنحه كافة الصلاحيات الفنية فى الفترة المقبلة لقيادة الفريق محليا وإفريقيا، ورفض المجلس اتخاذ أى قرار بشأن رحيل ميتشو من عدمه وتأجيل كشف الحساب لما بعد مباراة مازيمبى الكونغولى فى افتتاح دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

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وأعلن مجلس الإدارة أنه يرفض رحيل ميتشو فى الوقت الراهن مهما كانت الضغوط، خصوصا أن الفريق أمامه مباراة غاية فى القوة والصعوبة أمام مازيمبى الكونغولى بملعبه ووسط جمهوره، وأى تدخل فى القيادة الفنية للفريق ستكون عواقبه وخيمة.

وأكد رئيس الزمالك فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أنه ستكون هناك محاسبة وكشف حساب للجميع، بداية من ميتشو واللاعبين مرورا بالجهاز المعاون والطبى والإدارى، ولكن بعد عودة الفريق من مواجهة مازيمبى فى الكونغو، موضحا أنه حذر اللاعبين من سيناريو مباراة إنبى، وأنه توقع هذا الأمر بعدما لمس تمردا وعصيانا من بعض اللاعبين، مؤكدا أنه سيحتفظ بتسجيل فيديو لجلسته مع اللاعبين التى كشف خلالها جميع الأمور بمنتهى الشفافية، لكن للأسف اللاعبين تهاونوا وتراخوا فى مواجهة الفريق البترولى، ففقد الفريق 3 نقاط سهلة.

يأتى هذا فيما طالب المجلس، إدارة الكرة، برئاسة أمير مرتضى، بإجراء تحقيق عاجل فى واقعة تهرب بعض اللاعبين من مباراة إنبى وادعائهم الإصابة وإرفاق التقرير الطبى الخاص بجميع اللاعبين والمعتمد من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ العقوبات اللازمة.

فيما قرر المجلس توقيع غرامة مالية على محمود عبدالرازق شيكابالا، كابتن الفريق، بسبب مشادة لفظية مع أحد المشجعين عقب مباراة إنبى أثناء خروجه من الملعب، بعدما قام شيكابالا بسب أحد الجماهير أمام رئيس النادى الذى قرر معاقبة شيكابالا.