شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على مضيفه مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء، اليوم/الثلاثاء/، على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز.
سجل هدفي حرس الحدود، اللاعبان: عمرو الحلواني في الدقيقة 31، وأحمد عبدالباسط شرويدة في الدقيقة 77.
في المقابل أحرز هدف المقاصة الوحيد اللاعب إيدو موسيس في الدقيقة 79.
وبهذا الفوز رفع حرس الحدود رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، أمام مصر المقاصة بفارق مركزين والذي تجمد رصيده عند 7 نقاط واستمر في المركز السابع.
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