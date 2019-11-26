شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على مضيفه مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء، اليوم/الثلاثاء/، على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز.

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سجل هدفي حرس الحدود، اللاعبان: عمرو الحلواني في الدقيقة 31، وأحمد عبدالباسط شرويدة في الدقيقة 77.

في المقابل أحرز هدف المقاصة الوحيد اللاعب إيدو موسيس في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز رفع حرس الحدود رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، أمام مصر المقاصة بفارق مركزين والذي تجمد رصيده عند 7 نقاط واستمر في المركز السابع.