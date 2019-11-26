شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فى الشوط الأول.. يوفنتوس يتقدم على أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 أنتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة يوفنتوس الإيطالى وأتلتيكو مدريد الإسبانى، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بدورى أبطال أوروبا، فى المباراة التى تقام على ملعب أليانز ستاديوم "تورينو" بتقدم يوفنتوس بهدف نظيف.

جاء هدف اللقاء الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع عن طريق باولو ديبالا من ضربة حرة مباشرة. ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتى أتلتيكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط.

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