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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بهدف بنزيما.. ريال مدريد يتقدم على باريس سان جيرمان في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو الاسباني.
افتتح التسجيل كريم بنزيما في الدقيقة "17" بعدما عادت الكرة من العارضة التي تصدت لتسديدة إيسكو الأرضية.
ويعد هدف كريم بنزيما الأول الذي يستقبله فريق باريس سان جيرمان في دور المجموعات هذا الموسم.
وفي الدقيقة 44، إحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة باريس سان جيرمان وإعطاء بطاقة حمراء لتيبو كورتوا، إلا أن الحكم عاد للڤار وتم إحتساب خطأ على إدريسا جاي لاعب الفريق الباريسي قبل ركلة الجزاء، وتم إلغاء البطاقة الحمراء التي أشهرت في وجه حارس الفريق الملكي.
ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات برصيد 12 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاتي برصيد 7 نقاط.
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