ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء مباريات اليوم من بطولة خليجي 24

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

انتهت مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" للمجموعة الأولي بفوز منتخب العراق على صاحبة الأرض قطر بثنائية مقابل هدف لمنتخب المجنسين ، وتغلب الإمارات على اليمن بثلاثية نظيفة.



ترتيب المجموعة الأولى

تقاسم منتخبي الإمارات والعراق صدارة المجموعة الأولى بعد فوزهما على قطر واليمن بالترتيب ولكن مع فارق الأهداف لصالح الإماراتيين ليصبح ترتيب المجموعة الأولى كالتالي :_

1_ الإمارات 3 نقاط

2_ العراق 3 نقاط

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3_ قطر 0 نقاط

4_ اليمن 0 نقاط

العراق تقهر أصحاب الأرض

وفي سياق متصل تغلب المنتخب العراقي على منتخب قطر " المدنس" في إفتتاحية المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الرابعة والعشرين “خليجي 24” بنتيجة هدفين مقابل هدف .

الإمارات تفوز بثلاثة أهداف نظيفة

تغلب المنتخب الإماراتي على نظيره اليمني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد عبدالله بن خليفة، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الرابعة والعشرين “خليجي 24” حيث شهدت المباراة تألق علي مبخوت.