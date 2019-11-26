خليجي 24| المنتخب الوطني يخسر من الإمارات بثلاثة مقابل لاشئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

تغلب المنتخب الإماراتي على نظيره اليمني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد عبدالله بن خليفة، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الرابعة والعشرين “خليجي 24” حيث شهدت المباراة تألق علي مبخوت.



الإمارات تفوز بثلاثة أهداف نظيفة

بدأ الهولندي مارفيك تشكيل منتخب الإمارات ضد اليمن مساء اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشامسي

خط الدفاع: محمد برغش ، خليفة الحمادي ، حمدان الكمالي ، يوسف جابر

خط الوسط: طارق احمد ، خلفان مبارك ، عبد الله رمضان

خط الهجوم: بندر الأحبابي ، على مبخوت ، جاسم يعقوب.

بينما جاءت تشكيلة المنتخب اليمني:

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حراسة المرمي : سالم عوض

خط الدفاع : مفيد جمال ، مدير عبد ربه ، احمد الصادق ، محمد بقشان

خط الوسط : عماد منصور ، عصام الورافي ، ناصر محمدوه

خط الهجوم : عمر الداحي ، عبد الواسع المطري ، أحمد السروري

تألق علي مبخوت مهاجم الإمارات

شهدت تألق المنتخب الإماراتي علي مبخوت بتسجيله هاتريك في مرمي المنتخب اليمني حيث بدأ مبخوت التسجيل في الدقيقة 22 قبل أن يعود الاعب نفسه في الدقيقة 34 ليضيف الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده كما أكد النجم الإماراتي على مستواه الرائع خلال المباراة بتسجيل الهاتريك في الدقيقة 55 من عمر اللقاء ، لتنتهي المباراة بفوز أول للإماراتيين واعتلائهم قمة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب العراق الذي تغلب على قطر في إفتتاحية خليجي 24.

مجموعة منتخب الإمارات

وفي سياق متصل يقع منتخب الإمارات ضمن منتخبات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي والتي تضم أيضاً اليمن وقطر والعراق.

بطولة خليجي 24

وتقام مباريات خليجي 24 على ملاعب الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 8 منتخبات عربية وهي؛ السعودية وعمان والكويت والبحرين والإمارات واليمن والعراق وقطر.