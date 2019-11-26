شكرا لقرائتكم الحدود يتجاوز المقاصة ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف فريق حرس الحدود فوزا مثيرا على حساب مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف وحيد فى اللقاء الذي جمع فريقي مصر المقاصة وحرس الحدود اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري المصري الممتاز

تقدم عمرو الحلوانى قد سجل الأول فى الدقيقة 31 من الوشط الأول، قبل أن يضيف أحمد شرويدة الهدف الثانى للحدود فى مرمى المقاصة بالدقيقة 77، لكن أيدو موسيس عاد سريعا وفى الدقيقة 78 سجل هدف تقليص الفارق للمقاصة لكنه لم ينقذ فريقه من الهزيمة.

بهذه النتيجة يرتقى حرس الحدود للمركز الخامس برصيد 9 نقاط متجنبا الهزيمة حتى الآن فى مسابقة الدوري، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 7 نقاط من 6 مباريات.

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وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي: حراسة المرمي: محمود حمدي، ورباعي الدفاع عصام صبحي، شريف حازم، احمد مودي، حسني فتحي، وفى الوسط خالد اوتشو، حسني فتحي، ميدو جابر ، محمد دسوقي، باولن فوافي، وفى الهجوم كلا من صلاح أمين ،صلاح عاشور.

فيما وجاء تشكيل حرس الحدود على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد السعدني، وخط الدفاع: خالد سامي، مصطفى محمود، حسن مجدي، عمرو الحلواني، وخط الوسط: مصطفى جمال، محمد أسامة، أحمد فتحي "فيليكس"، وفى الهجوم الثلاثي عبد اللطيف جريندو، أحمد شرويده، وإبراهيما كونيه.