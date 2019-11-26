شكرا لقرائتكم رئيس بعثة الأهلي يجتمع مع عبد الحفيظ على هامش المران الأول بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقل الدكتور مهند مجدي رئيس البعثة خلال جلسته مع مدير الكرة رسائل الدعم والمساندة للاعبين والجهاز الفني مؤكدًا على ثقته التامة في الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية بمشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا من أجل قطع خطوة مهمة في رحلة استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا وإسعاد جماهير وأعضاء النادي الأهلي في كل مكان .
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تونس ظهر اليوم بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات و40 دقيقة من الغردقة إلى العاصمة التونسية.
على صعيد أخر ، خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الجونة أمس تدريبات استشفائية خفيفة مساء اليوم على ملعب الجامعة التونسية.
فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى تدريبات قوية لثنائي حراسة المرمى شريف إكرامي وعلي لطفي في مران الأهلي الأول مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجامعة بالعاصمة التونسية.
وخضع الثنائي لعدة وحدات تدريبية متنوعة في الوقت الذي أدى فيه محمد الشناوي حارس مرمي الفريق تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب خوضه تدريبات خفيفة بالكرة مع المجموعة التي شاركت أمس في مباراة الجونة التي حسمها الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.
ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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