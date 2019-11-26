شكرا لقرائتكم المقاولون يبدأ رحلة البحث عن لاعب وسط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الجهاز الفني للمقاولون التعاقد مع لاعب وسط مدافع لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل معاناته من نقص عددي في مركز الوسط الدفاعي.

ويعتمد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون على الثنائي إبراهيم صلاح ومحمد سوستة في منطقة الوسط الدفاعي ويفكر في جلب "دفندر" جديد" لتعويض النقص العددي في هذا المركز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط خلف الأهلي المتصدر وبيراميدز الوصيف.