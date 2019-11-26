شكرا لقرائتكم المقاولون يبدأ رحلة البحث عن لاعب وسط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط خلف الأهلي المتصدر وبيراميدز الوصيف.
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