شكرا لقرائتكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراتي اليوم الثلاثاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت اليوم الثلاثاء مباراتين في الدوري المصري الممتاز، جاءت الأولى بين نادي مصر ووادي دجلة وانتهت بهزيمة دجلة بهدف دون رد، وجاءت الثانية بين حرس الحدود ومصر المقاصة وانته بفوز الفريق العسكري بهدفين مقابل هدف.

في المباراة الأولى ضرب فريق نادي مصر نظيره وادى دجلة بالضربة القاضية وفاز عليه بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع السادس فى الدوري الممتاز هذا الموسم.

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وفى خطف فريق حرس الحدود فوزا مثيرا على حساب مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع فريقي مصر المقاصة وحرس الحدود اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري المصري الممتاز

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراتي اليوم الثلاثاء كالتالي: