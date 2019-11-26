شكرا لقرائتكم الأهلي يكتفي بـ45 دقيقة في أول مران بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى لاعبو الأهلي بأداء بـ45 دقيقة فقط في مران الفريق الأحمر الأول بتونس، والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، علي ملعب الجامعة بالعاصمة التونسية.

وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر إن يكون المران خفيفا لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد بعد خوض مباراة الجونة أمس في الدوري وبعد رحلة الطيران اليوم من الغردقة إلى تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضم السويسرى رينيه فايلر 22 لاعباً لرحلة الفريق في تونس ، وهم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.