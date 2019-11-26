شكرا لقرائتكم هانى سعيد يعتزل الكرة.. ويتولي منصب المدير الرياضي لبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن هاني سعيد كابتن المقاصة اعتزاله الكرة رسميا مساء اليوم بعد نهاية مباراة فريقه امام حرس الحدود فى الجولة السادسة بالدورى، ومن المقرر ان يتولي هاني سعيد منصب المدير الرياضي بنادي بيراميدز .

وقال هانى سعيد : قررت الاعتزال بعد الجلوس مع مسئولي المقاصة برئاسة اللواء محمدعبدالسلام والجهاز الفني ورحبوا جميعا بخطوتي الجديدة ، خاصة انني كنت اعتزم ختام حياتي الكروية في الملاعب نهاية هذا الموسم ولكن عجلت بالاعتزال بعد ان تلقيت عرض محترم ومنصب جديد في بيراميدز، واتفقت مع مسئولي المقاصة علي اعلان القرار بعد مباراة حرس الحدود.

وأضاف هاني سعيد قائلا اتوجة بالشكر لمجلس إدارة المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام علي تفهمهم موقفي، ودعمي طوال مشواري الطويل مع المقاصة ، الذي اعتبره بيتي الاول رغم انني لعبت للاهلي والزمالك واندية اخري، ولن اتردد في العمل في المقاصة في اي وقت.

وأوضح هاني قائلا أن منصب المدير الرياضي في بيراميدز يعد إضافة قوية وتجربة جديدة تسعدني ، واسعي لتحقيق النجاح في المهمة الجديدة لتكون بداية قوية في عملي الاداري ، لمواصلة مسيرتي الرياضية بنجاح.

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واختتم هاني سعيد قائلا : كل الشكر لجماهير الكرة المصرية على مساندتي خلال مشواري بالملاعب بداية من الاهلي والزمالك والإسماعيلى ونهاية بالمقاصة، بجانب مشواري مع المنتخب الوطني.

وكان هاني سعيد صاحب ال39 عاما قد لعب اكثر من 20 سنة في الدوري والمنتخبات الوطنية ، بداية من ناشئي النادي الأهلي ثم تجربة احتراف في إيطاليا عبر عدة أندية على رأسها فيورنتينا وباري وميسينا وبيروجيا وأيضاً مونز البلجيكي كما لعب للزمالك والإسماعيلي والمصري البورسعيدي وسموحة ومصر المقاصة.

ويعد هاني سعيد أحد نجوم الجيل الذهبي للكرة المصرية الذي ساهم في حصد بطولة أمم أفريقيا 2006، 2008 ، كما خاض مع الفراعنة كأس العالم للقارات عام 2009.