شكرا لقرائتكم سلة الاتحاد فى نهائي دوري المرتبط وينتظر الفائز من الأهلي والجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاء صعود الاتحاد بسبب تفوق فريق المرتبط بالأتحاد على الزمالك فى مواجهة الذهاب والعودة وبذلك ضمن الإتحاد الصعود إلى نهائي البطولة ومن المقرر أن يلتقى الاتحاد غداً مع الفائز من الاهلى والجزيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلة الاتحاد فى نهائي دوري المرتبط وينتظر الفائز من الأهلي والجزيرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.