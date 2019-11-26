شكرا لقرائتكم مدرب فالنسيا يصف تشيلسي بالفريق "الخارق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - امتدح ألبرت سيلادس مدرب فالنسيا منافسه تشيلسي ووصفه بأحد أندية الصفوة وذلك قبل المواجهة القوية بينهما في إسبانيا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكنه أشار إلى قدرة فريقه على التأهل للدور التالي حتى إذا خسر يوم الأربعاء.

وحقق فالنسيا مفاجأة حين فاز 1-صفر على تشيلسي في عقر داره في ستامفورد بريدج في سبتمبر الماضي لكن فريق المدرب فرانك لامبارد أصبح بعدها في حالة ممتازة وحقق تسعة انتصارات من إجمالي 13 مباراة في جميع المسابقات.

ويتساوى فالنسيا وتشيلسي وأياكس أمستردام المتصدر في المجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط بعد أربع مباريات وقد تكون المواجهة في ملعب ميستايا حاسمة لتحديد فرص التأهل لدور 16.

وقال سيلادس في مؤتمر صحفي قبل المباراة : تشيلسي فريق خارق. إنه أحد أفضل الفرق في أوروبا ويلعب بشكل متميز في الوقت الحالي.

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وأضاف داني باريخو قائد فالنسيا: تشيلسي واحد من أفضل فرق العالم بسبب اسمه وتاريخه ويمر بفترة رائعة رغم الخسارة الأخيرة أمام مانشستر سيتي، علينا أن نركز في أنفسنا. أثبتنا قدرتنا على منافسة أي فريق سواء في إسبانيا أو في أوروبا ولا نحتاج لتحفيز أنفسنا.

ويتعرض فالنسيا لضغط للفوز بالمباراة أكبر من تشيلسي، الذي سيستقبل ليل متذيل الترتيب في آخر مباراة الشهر المقبل، بينما يحل الفريق الإسباني ضيفا على أياكس امستردام الذي تأهل للدور قبل النهائي في الموسم الماضي.

غير أن سيلادس رفض وصف المواجهة بأنها مباراة حياة أو موت بالنسبة لفريقه الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الإسباني ولم يبلغ أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال منذ موسم 2012-2013.

وتابع: إنها فرصة عظيمة لنا لمحاولة التأهل للدور التالي. ولكن لو لم نحقق الفوز ستبقى أمامنا فرصة جيدة للتأهل، لكن يجب أن نلعب للفوز في المباراة أولا ثم نرى ما سيحدث بعد ذلك. فالنسيا فريق كبير ويجب أن نتمسك بهذه العقلية.