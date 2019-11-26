ولي العهد السعودي يستقبل أبطال آسيا









اسماء السيد - استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري واللاعبين، بمناسبة تحقيقهم لقب مسابقة دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.

وهنأ ولي العهد السعودي مسؤولي ولاعبي فريق الهلال بهذا الإنجاز للوطن وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في المحفل العالمي.

ونشرت وكالة الانباء السعودية "واس" مجموعة من الصور للأمير محمد بن سلمان وهو يستقبل نجوم الهلال، حيث تشرف أعضاء الفريق الأزرق بالتصوير مع الأمير الشاب والذي ظهر سعيدًا للغاية وهو يحمل كأس دوري أبطال آسيا.

Advertisements

وحضر مراسم الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خالص الشكر والتقدير لولي العهد على اهتمامه بالرياضيين وتحفيزه لأصحاب الإنجازات.

وكان الهلال قد أحرز لقبه الثالث في مسابقة دوري ابطال آسيا في كرة القدم، بعد فوزه على مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدفين نظيفين، في اياب الدور النهائي مكررا فوزه ذهابا 1-صفر في الرياض.

وضمن الهلال تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للأندية المقررة الشهر المقبل في الدوحة بمشاركة فلامنغو البرازيلي، ليفربول الانكليزي، الترجي التونسي، مونتيري المكسيكي، هينغين سبور من كاليدونيا الجديدة والسد القطري المضيف.

