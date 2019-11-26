العراق تفاجئ قطر في افتتاح خليجي 24

اسماء السيد - حقق المنتخب العراقي فوزاً ثميناً على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كأس الخليج في كرة القدم "خليجي 24"، التي تستضيفها الدوحة حتى الثامن من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ويدين المنتخب العراقي بهذا الفوز إلى لاعبه قاسم ماجد الذي سجل هدفي الفوز.
وجاء الهدف الأول لمنتخب العراق بعدما أرسل قاسم ماجد كرة عرضية شقت طريقها إلى شباك سعد الشيب حارس قطر في الدقيقة 18.
ثم ضاعف ماجد قاسم ماجد النتيجة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27.
وقلص البديل عبد العزيز حاتم الفارق في الدقيقة 49 عندما سدد في سقف المرمى من زاوية صعبة بعد انطلاقة في اليسار من عبد الكريم حسن.
وثأر العراق لهزيمته أمام قطر في دور الستة عشر لكأس آسيا في يناير كانون الثاني وتصدر مبكرا المجموعة الأولى التي تضم أيضا الإمارات واليمن.
ملخص مباراة العراق وقطر:
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