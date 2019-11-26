livehd7 بث مباشر مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد...

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موعد مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد livehd7

تقام مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء 26/11/2019 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم بث مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد من خلال قناة بي ان سبورت الرياضية وبالتحديد bein sport hd3 التي يمكنكم ضبط ترددها بمنتهي السهولة الآن.

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