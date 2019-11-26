العشري: فرضنا أسلوبنا على المقاصة.. ونسعى لاستعادة شخصية حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، أن فريقه استحق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث أمام المقاصة، لافتًا أن الفوز جاء بعدما سيطر على مجريات اللعب وفرض اسلوبه وطريقته.

وفاز فريق حرس الحدود على مصر المقاصة بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري المصري الممتاز.

وقال العشري في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس، إن تحقيق الـ 3 نقاط مهم للفريق ومواصلة النتائج الإيجابية ايضا مهمة، وهذا ما حدث خلال مواجهتي الإسماعيلي والمقاصة.

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وأضاف: "نحاول تجميع أكبر عدد من النقاط في الفترة الأولى بعد توقف، في ظل تقارب مستوى فرق الدوري، ولاعبو الحرس تفوقوا على أنفسهم خلال مواجهة المقاصة.

وتابع:" سيطرنا خلال الشوط الأول وفرضنا أسلوبنا، لكن في الشوط الثاني تراجع المستوى بشكل ملحوظ، وحاولت غلق الأطراف والعمق أمام المقاصة".

وأوضح، أن هدفه هو استعادة شخصية حرس الحدود التي كانت تميزه في السنوات الماضية وغابت عنه حتى بات تمكن من البقاء في الدوري بصعوبة.

وأتم العشري تصريحاته:" الموسم الماضي الفريق عانى بشكل واضح، لذلك نحاول تأمين أنفسنا مبكرا، وسنحاول استثمار الفوز في المباريات المقبلة".