مباشر.. ريال مدريد1 - 0 باريس سان جيرمان.. بنزيما يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة ريال مدريد الإسباني امام باريس سان جيرمان، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة برصيد 12 نقطة بعدما ضمن التأهل، ويأتي خلفه ريال مدريد برصيد 7 نقاط في المركز الثاني قبل جولتين من النهاية.

واختار زيدان تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كاربخال، راموس، فاران، مارسيلو

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، كروس

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خط الهجوم: إيسكو، بنزيمه، هازارد

بينما يلعب توخيل بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: مونييه، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات

خط الوسط: فيراتي، ماركينوس، جايي

ثلاثي الهجوم: دي ماريا، مبابي، إيكاردي

وترجم فريق ريال مدريد سيطرته لهدف في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب بنزيما، بعدما تصدت العارضة لتصويبة ايسكو لتعود للمهاجم الذي سددها بسهولة في الشباك.