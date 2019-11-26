هاني سعيد يعلن اعتزاله كرة القدم.. ويكشف خطوته المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن هاني سعيد، قائد مصر المقاصة، اعتزاله كرة القدم بعد نهاية مباراة حرس الحدود في الجولة السادسة للدوري المصري مساء اليوم الثلاثاء، والتي انتهت بخسارة الفريق الفيومي بنتيجة (2-1).
وقال هاني سعيد، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" بعد المباراة: "اختتم اليوم مسيرتي في ملاعب كرة القدم، وسأتولى منصب المدير الرياضي لنادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة".
وأضاف صاحب الـ39 عاما أنه سيتواجد غدا الأربعاء مع فريق بيراميدز في مباراة أسوان المقرر إقامتها على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الأسبوع السادس للمسابقة.
وأتم قائلا: "حصلت على إذن اللواء محمد عبدالسلام رئيس مصر المقاصة ولم يعترض، والباب مفتوح للعودة إلى النادي في أي وقت".
يُذكر أن هاني سعيد أحد أبرز اللاعبين أصحاب المسيرات الطويلة في الكرة المصرية، كما نجح في التتويج ببطولتي كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الفراعنة خلال عامي 2008 و2010.
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