مباشر دوري الأبطال.. مان سيتي 0-0 شاختار.. يوفنتوس 0-0 أتلتيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة: زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء. المجموعة الأولى: جالطة سراي 1-1 كلوب بروج (انتهت). ريال مدريد 1-0 باريس سان جيرمان. المجموعة الثانية: سرفينا زفيزدا 0-2 بايرن ميونيخ. Advertisements توتنهام 1-2 أولمبياكوس. المجموعة الثالثة: أتلانتا 1-0 دينامو زغرب. مانشستر سيتي 0-0 شاختار دونيتسك. المجموعة الرابعة: لوكوموتيف موسكو 0-2 باير ليفركوزن (انتهت). يوفنتوس 1-0 أتلتيكو مدريد.

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