حرس الحدود يقترب من الزمالك بثنائية في المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز فريق حرس الحدود على مصر المقاصة بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري المصري الممتاز.

وبالتالي يواصل رجال المدير الفني أحمد حسام ميدو نزيف النقاط بعد تعادلهم في المباراة الماضية مع وادي دجلة، ليتجمد المقاصة عند 7 نقاط من 6 مواجهات ويتراجع للمركز الثامن.

وعلى الجانب الآخر، رفع حرس الحدود بقيادة طارق العشري رصيده لـ9 نقاط من خمس مباريات، ليرتقي إلى المركز الخامس بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الرابع في الدوري.

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تفاصيل المباراة:

افتتح عمرو الحلواني التسجيل لحرس الحدود في الدقيقة الـ31، من تسديدة على الطائر أطلقها من داخل منطقة الجزاء لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لمرمى مصر المقاصة.

وضاعف أحمد شرويدة النتيجة في الدقيقة الـ77 بعدما حوّل عرضية داخل منطقة الجزاء إلى شباك مصر المقاصة بسهولة وسط غياب دفاعي من لاعبي الفريق الفيومي.

وفي الدقيقة الـ79، نجح إيدو موسيس في تقليص الفارق بعد استغلال عرضية متقنة من محمد إبراهيم إلى حسني فتحي داخل المنطقة، ليسددها بقوة في شباك حرس الحدود.