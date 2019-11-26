محمد شريف يتحدث لمصراوي عن سبب احتفاله بـ "نسر الأهلي" بعد هدفه في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

أبدى محمد شريف، لاعب الأهلي المعار إلى صفوف إنبي سعادته بالفوز على الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

وأشار شريف في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن فريقه استحق الفوز بعد الأداء الذي قدمه والجمل الفنية التي تدربوا عليها تحت قيادة حلمي طولان المدير الفني للفريق، منوهًا إلى أن سبب احتفاله بهدفه في الزمالك يعود لأهميته للفريق البترولي وكونه بشباك فريق كبير بحجم الزمالك:"واحتفلت بإشارة النسر لكون الأهلي في عقلي دائمًا".

وأوضح لاعب الأهلي أنه يتمنى العودة لصفوف الأهلي بكل تاكيد من الغد في حالة احتياج الفريق له، منوهًا إلى إن هذا ما تعلمه خلال الفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء.

وأتم لاعب الأهلي حديثه بالإشارة إلى إنه يتواجد حاليًا في صفوف فريق كبير وهو إنبي؛ حيث يسعى هو وزملائه لإعادة الفريق وسط الكبار كما تعود الجميع عليه.