مصدر يوضح لمصراوي موقف طارق حامد من "تهديد" الزمالك له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

أكد مصدر مقرب من طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، أن اللاعب سيتوجه لمطار القاهرة الدولي، وسيرافق بعثة الفريق للكونغو بشكل طبيعي رغم إصابته.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قام بإرسال خطاب رسمي لطارق حامد، وهدده بـ"الشطب" حال لم ينضم لبعثة الفريق المتجهة للكونغو، بداع "التمرد".

ويلعب الزمالك مباراته الأولى بمجموعات دوري أبطال أفريقيا مع مازيمبي بملعب الأخير بالجولة الأولى.

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وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"طارق حامد ليس لديه أي أزمة أو مشكلة في السفر مع الزمالك للكونغو، سيرافق البعثة رغم شعوره بآلام في الظهر".

وواصل "اللاعب سوف يتواجد في المطار في موعد تجمع اللاعبين بشكل طبيعي".

واختتم "طارق حامد مستاء من طريقة التعامل معه والخطاب الأخير، هو لم يفعل شيئا لكل هذا الهجوم، ولم يتواجد في مباراة إنبي بسبب الإصابة التي يعاني منها".

وغاب طارق حامد عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي في الدوري والتي انتهت بخسارة القلعة البيضاء بنتيجة 2-1.