رسالة الأهلي بتونس.. محاضرة وتأهيل واستشفاء بالمران الأول استعدادا للنجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

خاض فريق النادي الأهلي، أول مران له في تونس بعد وصوله اليوم الثلاثاء استعدادا لملاقاة النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة النجم في ملعب رادس ضمن مباريات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020.

وأفاد مراسل "يلا كورة" أن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر حرصوا على تخصيص فقرة تدريبيه اليوم الثلاثاء خاصة للاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الجونة.

وحقق الأهلي يوم أمس الاثنين الفوز على الجونة برباعية نظيفة في مباراة الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز بملعب الجونة.

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وقبل انطلاق المران، عقد رينيه فايلر محاضرة للاعبين للتحدث عن المرحلة المقبلة، خاض اللاعبون تدريبات الإحماء وبعد ذلك فقرات تتعلق بالتأهيل والاستشفاء للأساسيين.

وانخرط باقي اللاعبين في تدريبات بدنية، ثم تقسيمة مصغرة، بجانب تدريبات الكرة الطائرة بـ"القدم والرأس" للاعبين الذين شاركوا في مباراة الجونة.

وقام فايلر بمنح تعليمات خاصة للأنجولي جيرالدو لتنفيذ بعض الأمور بالتقسيمة، وخلال فقرة الكرة الطائرة للأساسيون، تم اراحة كل من وليد سليمان وجسين الشحات ومحمد هاني وجونيور أجايي.

وفي نهاية المران، قام اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة الجونة الأخيرة بتدريبات الكرة الطائرة، وسط أجواء من الراحة والتفاؤل والمرح.