تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي

شارك لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين في مباراة الجونة أمس خاضوا تدريبات استشفائية خفيفة مساء اليوم على ملعب الجامعة التونسية.

وحقق الأهلي فوزًا عريضا أمس على الجونة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الخامسة من مباريات

الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد وصل إلى تونس ظهر اليوم استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها مساء الجمعة المقبل، علي ستاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.