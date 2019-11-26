يانكون ميشيل يقود تدريبات حراس مرمى الأهلي

قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم تدريبات قوية لثنائي حراسة المرمى شريف إكرامي وعلي لطفي في مران الأهلي الأول مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجامعة بالعاصمة التونسية.

وخضع الثنائي لعدة وحدات تدريبية متنوعة

في الوقت الذي أدى فيه محمد الشناوي حارس مرمي الفريق تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب خوضه تدريبات خفيفة بالكرة مع المجموعة التي شاركت أمس في مباراة الجونة التي حسمها الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.