الأهلي يكتفي بتدريبات خفيفة في مرانه الأول بتونس

اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ45 دقيقة فقط في مرانه الأول مساء اليوم على ملعب الجامعة بالعاصمة التونسية.
وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر إن يكون المران خفيفا لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد بعد خوض مباراة الجونة أمس في الدوريوبعد رحلة الطيران اليوم من الغردقة إلى تونس.
ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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