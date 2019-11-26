رئيس بعثة الأهلي في تونس يعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ

عقد الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تونس جلسة مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على هامش مران الفريق مساء اليوم على ملعب الجامعة في تونس من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة باستعدادات الفريق لمواجهةالنجم الساحلي.
ونقل الدكتور مهند مجدي رئيس البعثة خلال جلسته مع مدير الكرة رسائل الدعم والمساندة للاعبين والجهاز الفني مؤكدًا على ثقته التامة في الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية بمشوار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا منأجل قطع خطوة مهمة في رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا وإسعاد جماهير وأعضاء النادي الأهلي في كل مكان.
ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تونس ظهر اليوم بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات و40 دقيقة من الغردقة إلى العاصمة التونسية.
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