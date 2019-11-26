حرس الحدود يضرب المقاصة بثنائية ويصعد للمركز الخامس

حقق فريق حرس الحدود فوزًا مهمًا وصعبًا على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بستاد السلام في الجولة السادسة للدوري الممتاز . أحرز هدفي الحدود عمرو الحلوني وأحمد شرويدة في الدقيقتين 31 و77 وسجل هدف المقاصة الوحيد ايدو موسيس في الدقيقة 80. الدقيقة 80. بهذه النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 9 نقاط وصعد للمركز الخامس بينما تجمد رصيد المقاصة عند نقاط 7 نقاط في المركز الثامن.

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