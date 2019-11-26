بعد التأهل بالبطولة العربية.. حازم مرسي يوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي

أعرب حازم مرسي صاحب الـ19 عامًا والصاعد حديثاً للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن سعادته بتأهل فريقة لدور الثمانية علي حساب نظيره الجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب محمد بن زايد.

وقال مرسي "الحمدلله علي المكسب والصعود لدور الثمانية ، وسعيد للغاية لتسجيل أول اهدافي مع الإسماعيلي في لقاء

اليوم".

وكان سجل مرسي الهدف الثاني الإسماعيلي بعدما دخل بديلاً في اخر 10 دقائق من عمر اللقاء بديلاً للاعب الناميبي بنسون شيلونجو لتنتهي المباراة بفوز الدراويش بهدفين نظيفين.

وأضاف مرسي قائلاً :"حابب اشكر جمهور الإسماعيلي علي الدعم الدائم لي وان شاء الله أكون عند حسن ظنهم

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".

واختتم اللاعب الصاعد قائلاً :"لاعبي الإسماعيلي قادرين علي التتويج ببطولة الموسم الجاري لاسعاد الجماهير الواقفه دائماً خلف الفريق في كل مكان.

ولحق الإسماعيلي بمواطنه الاتحاد السكندري المصري، بجانب كل من الاتحاد والشباب من السعودية، والرجاء وأولمبيك آسفي من المغرب والشرطة العراقي.

وتتبقى بطاقة واحدة فقط لاكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ8، بين مولودية الجزائر الجزائري والقوية الجوية العراقي، وستحسم بالمباراة التي تجمع بينهما يوم 16 ديسمبر المقبل علما بأن الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.