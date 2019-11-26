نادي النجم الساحلي التونسي طلب تكريم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي وكابتن المنتخب الأولمبي المتوج مؤخرًا بلقب بطل إفريقيا تحت 23 سنة والمتأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020. من جانبه رحب الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطلب نادي النجم الساحلي ووافق على حضور مسؤوليه لتكريم رمضان صبحي ومنحه درع النادي التونسي قبل انطلاق مران الفريق غداٍ على ملعب الجامعة التونسية. قبل انطلاق مران الفريق غداٍ على ملعب الجامعة التونسية. وتأتي خطوة نادي النجم الساحلي بتكريم نجم منتخب مصر والأهلي في إطار العلاقات القوية التي تربط النادي الأهلي بالنادي التونسي الشقيق وجميع الأندية العربية بشكل عام والتونسية بشكل خاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. النجم الساحلي التونسي يكرم رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.